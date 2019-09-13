Госдеп: США хотят укрепить военно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии

Соединенные Штаты стремятся вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с республиками Центральной Азии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, США планируют проводить такую политику без оглядки на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане и динамику американского военного присутствия в этой южноазиатской стране.

"Если мы будем смотреть на Афганистан шире, на региональный аспект, то да, мы изучаем, где будут потенциальные сдвиги в военной концепции применительно к афганским силам безопасности и потенциальные сдвиги в концепции применительно к их способностям в сфере госуправления. Почему? Потому что, как я упомянул, есть страны-партнеры, которые, возможно, не были исторически связаны с США - страны-сателлиты бывшего Советского Союза, с которыми мы работаем, чтобы гарантировать наличие более сплоченного "коридора северного доступа" независимо от того, что произойдет в афганских мирных переговорах или примирении", - заявил дипломат.

"Вероятно, не станет значительно меняться одно: мы будем продолжать двигаться тем же курсом применительно к "коридору северного доступа", чтобы гарантировать, что у них есть потенциал и средства, позволяющие обеспечивать более существенную оперативную совместимость с нами, а также уводя их от этих исторических линий снабжения оружием и военной техникой с Россией. Дело будет обстоять таким образом независимо от того, куда могут зайти переговоры о примирении в Афганистане", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.