Госдеп: США хотят сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Мы стремимся к тому, чтобы сохранять открытыми линии коммуникации, мы стремимся поддерживать дипломатическое присутствие в Москве. Также стремимся к тому, чтобы сохранить российское дипломатическое присутствие в США", - сказал Прайс.
Он отметил, что сохранение каналов связи приобретает особенное значение в условиях напряженности и во время конфликтов.