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Госдеп: США хотят сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией

Госдеп: США хотят сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.
Другие страны
21 марта 2022 г. 23:56
Госдеп: США хотят сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы стремимся к тому, чтобы сохранять открытыми линии коммуникации, мы стремимся поддерживать дипломатическое присутствие в Москве. Также стремимся к тому, чтобы сохранить российское дипломатическое присутствие в США", - сказал Прайс.

Он отметил, что сохранение каналов связи приобретает особенное значение в условиях напряженности и во время конфликтов.

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