Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

Госдеп США ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, чтобы убедить политика не мешать поставкам Турции истребителям F-16.

Госдеп США ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, чтобы убедить политика не мешать поставкам Турции истребителям F-16.

Как передает Report, об этом сообщает издание Punchbowl News.

"Высшие чины администрации Байдена хотят быть уверены, что Менендес с его полномочиями в отношении торговли оружием не помешает им, если они захотят заключить сделку с Турцией, которая увязывает продажу F-16 с одобрением Анкарой Швеции", - говорится в заявлении.

Отметим, что сенатор Роберт Менендес от Нью-Джерси известен своими проармянскими выступлениями и коррупционным скандалом.

Прокуратура Манхэттена выясняет, получала ли Надин Арсланян, жена Р.Менендеса, подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности от ее мужа.

Данное расследование проводится отдельно от расследования 2015 года, в результате которого 68-летнему Менендесу были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Тогда прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.

Текущее расследование касательно Надин Арсланян датируется по крайней мере 2019 годом, когда федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества бизнесмена из Нью-Джерси Ваэля Ханы, который управляет единственной компанией, которой разрешено сертифицировать экспорт мяса в Египет как халяльный, и является партнером Арсланян.

Согласно материалам дела, прокуратура изучает возможное скрытое иностранное лоббирование.