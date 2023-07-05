О нас

Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции Госдеп США ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, чтобы убедить политика не мешать поставкам Турции истребителям F-16.
Другие страны
5 июля 2023 г. 03:55
Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

Госдеп США ведет переговоры с сенатором Робертом Менендесом, чтобы убедить политика не мешать поставкам Турции истребителям F-16.

Как передает Report, об этом сообщает издание Punchbowl News.

"Высшие чины администрации Байдена хотят быть уверены, что Менендес с его полномочиями в отношении торговли оружием не помешает им, если они захотят заключить сделку с Турцией, которая увязывает продажу F-16 с одобрением Анкарой Швеции", - говорится в заявлении.

Отметим, что сенатор Роберт Менендес от Нью-Джерси известен своими проармянскими выступлениями и коррупционным скандалом.

Прокуратура Манхэттена выясняет, получала ли Надин Арсланян, жена Р.Менендеса, подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности от ее мужа.

Данное расследование проводится отдельно от расследования 2015 года, в результате которого 68-летнему Менендесу были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Тогда прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.

Текущее расследование касательно Надин Арсланян датируется по крайней мере 2019 годом, когда федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества бизнесмена из Нью-Джерси Ваэля Ханы, который управляет единственной компанией, которой разрешено сертифицировать экспорт мяса в Египет как халяльный, и является партнером Арсланян.

Согласно материалам дела, прокуратура изучает возможное скрытое иностранное лоббирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənipərəst senator Türkiyəyə “F-16”ların tədarükünə mane ola bilər

Самое важное

Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi