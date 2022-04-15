Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира.

Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу лидеров Азербайджана и Армении, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ. Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с этими двумя лидерами накануне, 5 апреля, мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. И госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира", - отметил дипломат.