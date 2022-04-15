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Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 00:26
Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу лидеров Азербайджана и Армении, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ. Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с этими двумя лидерами накануне, 5 апреля, мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. И госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: Azərbaycan və Ermənistana sülhə nail olmaq üçün kömək etməyə hazırıq

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