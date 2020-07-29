Госдеп: США будут усиливать давление на Мадуро

США будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерены вводить новые санкции.

США будут усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерены вводить новые санкции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет еще больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся", - сказал Абрамс на брифинге.

"Мы верим, что результатом станет ослабление режима и восстановление демократии", - отметил спецпредставитель. В то же время он отказался заранее говорить, против каких лиц и компаний могут быть введены новые американские санкции.

Он вновь отрицательно ответил на вопрос, готовы ли США к переговорам с Мадуро. "Единственный вопрос, который мы готовы с ним обсуждать, это его уход", - сказал Абрамс.