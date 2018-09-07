Госдеп: США будут использовать все возможные механизмы для изоляции правительства Сирии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены использовать все возможные механизмы для изоляции правительства Сирии, которое, с точки зрения Вашингтона, причастно к пыткам и убийствам мирных сирийцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в четверг в связи с введением новых санкций против ряда лиц и организаций за поставки оружия и нефтепродуктов руководству Сирии.

"Сегодняшние действия [введение рестрикций] демонстрируют, что Соединенные Штаты будут предпринимать конкретные и решительные шаги, чтобы лишить материальной поддержки режим [президента Сирии Башара] Асада и его сторонников. США продолжат использовать все возможные механизмы для изоляции режима Асада, чье правительство систематически арестовывало, пытало и убивало десятки тысяч сирийских мирных жителей в ответ на их мирные и легитимные призывы к свободе, [защите] прав и политическим реформам", - говорится в документе.