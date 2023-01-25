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Госдеп сообщил о росте экспорта американского вооружения почти на 49 процентов

Госдеп сообщил о росте экспорта американского вооружения почти на 49 процентов Продажи военной техники США выросли на 48,8% в 2022 финансовом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года).
Другие страны
25 января 2023 г. 23:42
Госдеп сообщил о росте экспорта американского вооружения почти на 49 процентов

Продажи военной техники США выросли на 48,8% в 2022 финансовом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления, опубликованного в среду на сайте Госдепартамента США.

Так, в 2022 финансовом году сумма утвержденных продаж американской военной техники за рубеж достигла $205,6 млрд. В списке проданной за этот период техники значатся истребители F-15ID для Индонезии на сумму $13,9 млрд, многоцелевые надводные боевые корабли для Греции на сумму $6,9 млрд и танки M1A2 Abrams для Польши общей стоимостью $6 млрд.

В 2021 году объем согласованных продаж военной техники США в другие страны составил $138,2 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Amerika silah ixracından ötən il 205 milyard dollar qazanıb

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