Госдеп сообщил о росте экспорта американского вооружения почти на 49 процентов

Продажи военной техники США выросли на 48,8% в 2022 финансовом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года).

Продажи военной техники США выросли на 48,8% в 2022 финансовом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления, опубликованного в среду на сайте Госдепартамента США.

Так, в 2022 финансовом году сумма утвержденных продаж американской военной техники за рубеж достигла $205,6 млрд. В списке проданной за этот период техники значатся истребители F-15ID для Индонезии на сумму $13,9 млрд, многоцелевые надводные боевые корабли для Греции на сумму $6,9 млрд и танки M1A2 Abrams для Польши общей стоимостью $6 млрд.

В 2021 году объем согласованных продаж военной техники США в другие страны составил $138,2 млрд.