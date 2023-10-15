О нас

Госдеп сообщил о гибели 29 американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль

Госдеп сообщил о гибели 29 американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль По меньшей мере 29 граждан США погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате нападения на Израиль боевиков радикального движения ХАМАС.
Другие страны
15 октября 2023 г. 02:21
Госдеп сообщил о гибели 29 американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль

По меньшей мере 29 граждан США погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате нападения на Израиль боевиков радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США в результате атаки ХАМАС, - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве. - На данный момент нам также известно о 15 гражданах США, которые числятся пропавшими без вести, а также об одном лице, постоянно проживающем в Израиле на законных основаниях".

В Госдепартаменте подчеркнули, что не будут сообщать информацию о личностях погибших, обстоятельствах их гибели.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Прошло 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Прошло 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
15 октября 2023 г. 00:00
​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана
​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана
14 октября 2023 г. 12:51
Президент Азербайджана принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара
ФотоПрезидент Азербайджана принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара
14 октября 2023 г. 12:32
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ
14 октября 2023 г. 09:48
В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
13 октября 2023 г. 17:29
Президент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
13 октября 2023 г. 13:30
В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
ФотоВ Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
12 октября 2023 г. 17:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi