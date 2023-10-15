Госдеп сообщил о гибели 29 американцев в результате атаки ХАМАС на Израиль

По меньшей мере 29 граждан США погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в результате нападения на Израиль боевиков радикального движения ХАМАС.
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"На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США в результате атаки ХАМАС, - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве. - На данный момент нам также известно о 15 гражданах США, которые числятся пропавшими без вести, а также об одном лице, постоянно проживающем в Израиле на законных основаниях".
В Госдепартаменте подчеркнули, что не будут сообщать информацию о личностях погибших, обстоятельствах их гибели.