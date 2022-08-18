Госдеп: Шаги КНР подорвали статус-кво вокруг Тайваня

Нынешние шаги Пекина подрывают статус-кво вокруг Тайваня, а также угрожают миру и стабильности в регионе.

Нынешние шаги Пекина подрывают статус-кво вокруг Тайваня, а также угрожают миру и стабильности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Действия, на которые я сослался лишь секунду назад, помимо того, что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, фундамент мира и стабильности в Тайваньском проливе. И то, что мы в настоящее время наблюдаем, кажется, является лишь начальными стадиями активизации данных усилий", - отметил Прайс. Он комментировал шаги, которые Пекин делает в ответ на недавнюю поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

С точки зрения американского дипломата, налицо "рост масштабов тактики военного устрашения до беспрецедентного уровня и рост применения тактики экономического принуждения" со стороны материкового Китая в отношении Тайваня. "Мы ожидаем, что такая практика, такая тактика будет и дальше использоваться Пекином - в предстоящие дни и недели", - сказал руководитель пресс-службы.

При этом сотрудник Госдепартамента США выразил мнение, что визит Пелоси на Тайвань являлся "полностью соответствующим" политике "одного Китая", приверженность которой декларирует Вашингтон, и не нарушал статус-кво в ситуации вокруг острова.