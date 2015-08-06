Госдеп: сделка с Ираном не означает, что поездки туда стали безопасны

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США призывает американских граждан внимательно взвешивать все риски путешествий в Иран, заключение международной сделки с этой страной не означает, что туризм туда безопасен, говорится в сообщении госдепа.

"14 июля 2015 года США достигли совместного соглашения по дорожной карте относительно иранской атомной программы (JCPOA), которая была адресована международному сообществу. Но сделка по иранской атомной программе не означает, что Соединенные Штаты обеспечивают предотвращение рисков путешествий в Иран для граждан США. У США нет дипломатических отношений с правительством Ирана", - отмечается в заявлении, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, госдеп продлил свою рекомендацию, датированную 16 января 2015 года.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение будет рассмотрено в конгрессе.