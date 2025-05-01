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Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины

Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины Сделка Вашингтона и Киева по полезным ископаемым позволит укрепить не только двустороннее экономическое партнерство, но и национальную безопасность Украины.
Другие страны
1 мая 2025 г. 23:50
Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины

Сделка Вашингтона и Киева по полезным ископаемым позволит укрепить не только двустороннее экономическое партнерство, но и национальную безопасность Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

"Это не просто финансовое соглашение. Это связь между двумя странами, которая изменит положение дел в лучшую сторону в ситуации с Украиной, в которой у них [у Украины] есть друг. И весь остальной мир заметит, что, когда у вас есть такой друг, как Соединенные Штаты, и когда мы ведем бизнес с вами и в вашей стране, это способствует укреплению национальной безопасности для всех участников", - отметила Брюс.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых, предусматривающее создание фонда восстановления, который будет инвестировать в Украину. Согласно документу, Киев будет вносить в этот фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом.

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