Госдеп считает Китай соперником, способным изменить миропорядок

Соединенные Штаты считают Китай своим единственным соперником, который намерен изменить существующий миропорядок.

Соединенные Штаты считают Китай своим единственным соперником, который намерен изменить существующий миропорядок.

Как передает Report , об этом в Twitter написал заместитель госсекретаря США Ведант Патель.

По его словам, КНР для этого уже наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу.

В октябре Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США, в которой главными угрозами были названы усиливающийся Китай и "все еще" опасная Россия.

Вашингтон также считает Пекин "самым главным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия". Минобороны КНР выразило недовольство из-за этого доклада. Китай также обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия.