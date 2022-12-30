Госдеп считает Китай соперником, способным изменить миропорядок

Соединенные Штаты считают Китай своим единственным соперником, который намерен изменить существующий миропорядок.
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По его словам, КНР для этого уже наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу.
В октябре Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США, в которой главными угрозами были названы усиливающийся Китай и "все еще" опасная Россия.
Вашингтон также считает Пекин "самым главным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия". Минобороны КНР выразило недовольство из-за этого доклада. Китай также обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия.