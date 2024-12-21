Госдеп считает, что у Ирана теперь не будет никакой роли в Сирии

Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Иран теперь не сможет играть никакую роль в Сирии.
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"Если мне судить по сегодняшнему дню, то у Ирана не будет вовсе никакой роли", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. "И не должно быть, откровенно говоря", - утверждала Лиф. "Мне трудно представить, чтобы у Ирана была какая бы то ни было роль. Почему она должна быть?" - добавила помощник госсекретаря.
При этом она также отметила, что США отводят Турции в Сирии значительную роль.
"У Турции, разумеется, есть очень крупная роль. И исторически серьезное влияние. Это соседняя страна. И у нее есть интересы национальной безопасности и различные другие интересы в Сирии", - заявила дипломат.