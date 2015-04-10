Госдеп: санкции против Ирана смягчат после выполнения им обязательств перед "шестеркой"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Снятие санкций с Ирана должно происходить поэтапно и только после выполнения Тегераном взятых на себя перед постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией обязательств в ядерной сфере. Такую позицию Вашингтона изложил в четверг на регулярном брифинге для журналистов и.о. заместителя начальника пресс-службы госдепартамента США Джефф Ратке, комментируя высказывания высших руководителей Ирана, которые потребовали одномоментного аннулирования санкций в отношении их страны.

"Санкции будут сниматься поэтапно и только при условии подтверждения завершения Ираном взятых на себя обязательств (о которых с ним условилась "шестерка")", - сказал он. При этом Ратке заверил, что ключевые договоренности группы "пять плюс один" и Ирана, достигнутые на днях в швейцарской Лозанне, остаются в силе.

При этом он заверил, что ключевые договоренности группы "пять плюс один" и Ирана, достигнутые на днях в швейцарской Лозанне, остаются в силе. "Приостановка действия санкций будет происходить после верификации завершения Ираном" выполнения тех действий, о которых с ним условилась "шестерка", заявил американский дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США отказался в деталях комментировать заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Роухани. "Мы не ведем переговоры на публике", - сказал в связи с этим Ратке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, между тем, именно одномоментное, а не поэтапное снятие экономических санкций является одним из главных требований, которые выдвигает Тегеран. Ранее сегодня аятолла Али Хаменеи сделал ряд заявлений в эфире телеканала Пресс-ТВ, в которых он выразил недоверие, подчеркнув непостоянство позиции западных партнеров по переговорам. Он также подчеркнул, что Иран устроит только одномоментное снятие экономических санкций. Хаменеи добавил, что иранские военные объекты "ни при каких обстоятельствах не могут подвергаться инспекции под предлогом проверки".