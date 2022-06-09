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Госдеп: Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной

Госдеп: Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной На сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.
Другие страны
9 июня 2022 г. 21:53
Госдеп: Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной

На сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн.

По его словам, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", - ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги негативно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предсказывал.

В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы", - добавил он.

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