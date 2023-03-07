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Госдеп: Россия терпит стратегическое поражение

Госдеп: Россия терпит стратегическое поражение Бои на востоке и юге Украины и далее будут носить напряженный характер, но мы видим, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.
Другие страны
7 марта 2023 г. 03:12
Госдеп: Россия терпит стратегическое поражение

Бои на востоке и юге Украины и далее будут носить напряженный характер, но мы видим, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.

Как передает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы четко отмечали, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге", – сказал Прайс.

По его словам, подобная динамика боевых действий будет продолжаться в течение определенного времени.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Бахмут, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для армии РФ большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Но оккупанты все равно стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-либо видимых достижений в войне.

"Было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что если бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", - добавил Прайс.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Rusiyanın strateji məğlubiyyətə uğradığını görürük”

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