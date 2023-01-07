Госдеп: Россия использует прекращение огня для перегруппировки войск

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что Москва может использовать данную ситуацию в своих целях.

Он также заявил, что Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы РФ пошла на переговоры по урегулировании ситуации в Украине, отказавшись от ранее взятых территорий.

Напомним, что ранее с аналогичным утверждением выступил спецпредставитель президента Украины, депутат Верховной Рады Федор Вениславский.