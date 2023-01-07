О нас

Госдеп: Россия использует прекращение огня для перегруппировки войск

Госдеп: Россия использует прекращение огня для перегруппировки войск Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки.
Другие страны
7 января 2023 г. 06:38
Госдеп: Россия использует прекращение огня для перегруппировки войск

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, в Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что Москва может использовать данную ситуацию в своих целях.

Он также заявил, что Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы РФ пошла на переговоры по урегулировании ситуации в Украине, отказавшись от ранее взятых территорий.

Напомним, что ранее с аналогичным утверждением выступил спецпредставитель президента Украины, депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
1 января 2023 г. 09:30
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi