Госдеп: Рисков втягивания НАТО в конфликт в Сирии нет

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ США не видят рисков втягивания НАТО в конфликт в Сирии, несмотря на действия Турции, заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нет никакого участия НАТО (в событиях в Сирии — ред.). Нет угрозы вторжения (в страны альянса — ред.). НАТО – это оборонительная организация. Нет причины, и у нас нет никакого беспокойства, что НАТО будет каким-то образом вовлечено", — сказал Тонер на брифинге.

Он отметил, что Турция остается "важным членом" НАТО и коалиции по борьбе с группировкой "ИГИЛ".