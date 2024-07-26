Госдеп: РФ и США должны работать по вопросу контроля над вооружениями

США и Россия должны продолжать работу по контролю над вооружениями, несмотря на ситуацию в Украине.

США и Россия должны продолжать работу по контролю над вооружениями, несмотря на ситуацию в Украине.

Как передает Report , такое мнение выразила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги.

"Нам нужно продолжать этот разговор. Американская сторона говорила, что нам необходимо продолжать снижать риски и работать в сфере контроля над вооружениями, а также понять, как предотвратить дестабилизацию и гонку вооружений", - сказала она.

По словам Стюарт, США неоднократно предлагали РФ продолжать такую работу, но Москва, по ее утверждению, для продолжения диалога потребовала от Вашингтона "по сути, отказаться от поддержки Украины", чего США "не будут делать".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва исключает начало даже пристрелочных переговоров с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями "из-за деструктивной позиции США".