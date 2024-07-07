Госдеп: Результаты выборов в Иране не повлияют на политику США в его отношении

Результаты прошедших президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны.

Результаты прошедших президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

"Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану", - заявил представитель ведомства. По его словам, опасения Вашингтона в отношении Тегерана "остаются неизменны". "В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам", - подчеркнул он.

Чиновник повторил позицию американских властей о том, что выборы в Иране якобы не были свободными и справедливыми. "Мы не ожидаем, что эти выборы приведут к фундаментальным изменениям в направлении развития Ирана или большему соблюдению прав человека для его граждан", - полагает представитель ведомства.