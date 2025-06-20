Госдеп: Решения по России и Украине будет принимать в США только Трамп

Решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать в США только президент Дональд Трамп, при этом Вашингтон считает, что конфликт можно преодолеть лишь путем договоренностей.

Решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать в США только президент Дональд Трамп, при этом Вашингтон считает, что конфликт можно преодолеть лишь путем договоренностей.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Только президент Трамп может принять решение о том, как действовать дальше в отношении конфликта между РФ и Украиной", - сказала представитель Госдепа.

По ее словам, США внимательно наблюдают за переговорами между Москвой и Киевом и сами не выключаются из процесса. Брюс подчеркнула, что "единственный способ, которым этот конфликт закончится, - это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению".

Отвечая на вопрос, почему президент США не вводит новые санкции против России, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Брюс заявила: "Дональд Трамп, вероятно, знает немного больше о характере ситуации, чем вы или я". Представитель Госдепа отметила, что любой переговорный процесс проходит очень сложно и не вся информация о ходе переговоров доводится до прессы.