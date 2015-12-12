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    Госдеп рекомендует американцам избегать полетов на самолетах над Сирией

    Мы решительно рекомендуем гражданам США, планирующим поездку за рубеж, обращать внимание на предполагаемый маршрут лайнера

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупреждает американцев об опасности полетов в воздушном пространстве Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

    “Мы решительно рекомендуем гражданам США, планирующим поездку за рубеж, обращать внимание на предполагаемый маршрут лайнера, чтобы избегать прохождения через воздушное пространство Сирии”, - отмечают в ведомстве.

    Госдепартамент США “предупреждает граждан о существующих рисках полетов над Сирией”.

    Госдепартамент также сообщает, что сотрудникам дипломатических представительств США в Ливане запрещено пользоваться авиарейсами, которые проходят через сирийское воздушное пространство.

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