Госдеп рекомендует американцам избегать полетов на самолетах над Сирией

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупреждает американцев об опасности полетов в воздушном пространстве Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

“Мы решительно рекомендуем гражданам США, планирующим поездку за рубеж, обращать внимание на предполагаемый маршрут лайнера, чтобы избегать прохождения через воздушное пространство Сирии”, - отмечают в ведомстве.

Госдепартамент США “предупреждает граждан о существующих рисках полетов над Сирией”.

Госдепартамент также сообщает, что сотрудникам дипломатических представительств США в Ливане запрещено пользоваться авиарейсами, которые проходят через сирийское воздушное пространство.