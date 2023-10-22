Госдеп разрешил некоторым сотрудникам дипмисии США в Ираке вернуться на родину

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть страну и вернуться на родину.

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть страну и вернуться на родину.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

В документе отмечается, что американские власти разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой дипмиссии, и членам их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности в адрес американских госслужащих и интересов США.

Американское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало гражданам США не посещать Ирак.

Соответствующее решение Госдепартамент принял еще 20 октября, но распоряжение обнародовал только сейчас.