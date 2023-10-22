Госдеп разрешил некоторым сотрудникам дипмисии США в Ираке вернуться на родину

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть страну и вернуться на родину.
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В документе отмечается, что американские власти разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой дипмиссии, и членам их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности в адрес американских госслужащих и интересов США.
Американское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало гражданам США не посещать Ирак.
Соответствующее решение Госдепартамент принял еще 20 октября, но распоряжение обнародовал только сейчас.