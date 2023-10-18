О нас

Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Ливане покинуть страну

Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Ливане покинуть страну Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.
Другие страны
18 октября 2023 г. 07:48
Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Ливане покинуть страну

Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Государственного департамента США.

Отмечается, что из-за "непредсказуемой ситуации в сфере безопасности" было принято решение разрешить добровольный временный отъезд членов семей служащих США и некоторых сотрудников американского посольства в Бейруте. При этом подчеркивается, что разрешен отъезд только тем сотрудникам, которые не выполняют задачи, относящиеся к чрезвычайным.

Госдепартамент из-за взаимных обстрелов между Израилем и шиитским движением "Хезболла" также рекомендовал гражданам США воздержаться от посещения Ливана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Livandakı səfirliyinin bəzi əməkdaşları ölkəni tərk edəcək

Другие новости из категории

В США перенесли запуск корабля Cargo Dragon к МКС
В США перенесли запуск корабля Cargo Dragon к МКС
18 октября 2023 г. 07:14
Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе
Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе
18 октября 2023 г. 06:41
В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек
В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек
18 октября 2023 г. 05:45
Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд
Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд
18 октября 2023 г. 05:06
Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа
Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа
18 октября 2023 г. 04:29
В MI5 заявили о риске терактов в Великобритании
В MI5 заявили о риске терактов в Великобритании
18 октября 2023 г. 03:31
ООН: Виновных в разрушении больницы в Газе нужно привлечь к ответственности
ООН: Виновных в разрушении больницы в Газе нужно привлечь к ответственности
18 октября 2023 г. 02:48
Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода
Финские следователи проверяют суда России и Китая в связи с повреждением газопровода
18 октября 2023 г. 02:19
ЦАХАЛ: Проверка подтвердила версию о вине Исламского джихада в ударе по больнице
ЦАХАЛ: Проверка подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице
18 октября 2023 г. 01:58
Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе
Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе
18 октября 2023 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi