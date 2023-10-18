Госдеп разрешил части сотрудников посольства США в Ливане покинуть страну

Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Вашингтон рекомендовал американским гражданам не посещать Ливан и разрешил части сотрудников посольства США в Бейруте покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Государственного департамента США.

Отмечается, что из-за "непредсказуемой ситуации в сфере безопасности" было принято решение разрешить добровольный временный отъезд членов семей служащих США и некоторых сотрудников американского посольства в Бейруте. При этом подчеркивается, что разрешен отъезд только тем сотрудникам, которые не выполняют задачи, относящиеся к чрезвычайным.

Госдепартамент из-за взаимных обстрелов между Израилем и шиитским движением "Хезболла" также рекомендовал гражданам США воздержаться от посещения Ливана.