Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.

Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", - следует из заявления.

Госдеп подчеркнул, что рекомендует находящимся в Украине американским гражданам рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.