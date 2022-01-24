О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.
Другие страны
24 января 2022 г. 04:29
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", - следует из заявления.

Госдеп подчеркнул, что рекомендует находящимся в Украине американским гражданам рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi