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Госдеп расследует правку срока президентства Трампа на своем сайте

Госдеп расследует правку срока президентства Трампа на своем сайте Госсекретарь США Майкл Помпео начал расследование после того, как на странице сайта Госдепартамента, посвященной американскому лидеру Дональду Трампу, было внесено изменение в окончание срока его президентства.
Другие страны
12 января 2021 г. 06:38
Госдеп расследует правку срока президентства Трампа на своем сайте

Госсекретарь США Майкл Помпео начал расследование после того, как на странице сайта Госдепартамента, посвященной американскому лидеру Дональду Трампу, было внесено изменение в окончание срока его президентства.

Как передает Report, об этом сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве.

По их данным, "недовольный сотрудник" Госдепа поставил 11 января днем окончания полномочий Трампа, а также вице-президента Майкла Пенса на страницах сайта с их биографиями. На самом деле оба республиканца покинут свои посты 20 января после инаугурации избранных президента и вице-президента Джозефа Байдена и Камалы Харрис.

Ранее в течение некоторого времени на странице с биографией Трампа пользователи могли прочитать: "Срок полномочий Дональда Трампа истекает 11 января 2021 года в 19:49:00". Срок Пенса на посту вице-президента "завершался" раньше: "Срок полномочий Майкла Пенса истекает 11 января 2021 в 19:44:22". В итоге обе страницы были временно удалены, а затем восстановлены с верными сроками окончания полномочий политиков.

По данным источников портала, провести расследование будет проблематично в связи с тем, что многие сотрудники Госдепартамента могут вносить правки на страницы сайта ведомства. При этом подчеркивается, что речь не идет о кибератаке.

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