Госдеп расследует правку срока президентства Трампа на своем сайте

Госсекретарь США Майкл Помпео начал расследование после того, как на странице сайта Госдепартамента, посвященной американскому лидеру Дональду Трампу, было внесено изменение в окончание срока его президентства.
Как передает Report, об этом сообщил портал
По их данным, "недовольный сотрудник" Госдепа поставил 11 января днем окончания полномочий Трампа, а также вице-президента Майкла Пенса на страницах сайта с их биографиями. На самом деле оба республиканца покинут свои посты 20 января после инаугурации избранных президента и вице-президента Джозефа Байдена и Камалы Харрис.
Ранее в течение некоторого времени на странице с биографией Трампа пользователи могли прочитать: "Срок полномочий Дональда Трампа истекает 11 января 2021 года в 19:49:00". Срок Пенса на посту вице-президента "завершался" раньше: "Срок полномочий Майкла Пенса истекает 11 января 2021 в 19:44:22". В итоге обе страницы были временно удалены, а затем восстановлены с верными сроками окончания полномочий политиков.
По данным источников портала, провести расследование будет проблематично в связи с тем, что многие сотрудники Госдепартамента могут вносить правки на страницы сайта ведомства. При этом подчеркивается, что речь не идет о кибератаке.