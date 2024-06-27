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Госдеп раскритиковал Индию в вопросе свободы вероисповедания

Госдеп раскритиковал Индию в вопросе свободы вероисповедания Администрация Соединенных Штатов раскритиковала власти Индии за ситуацию со свободой вероисповедания в стране.
Другие страны
27 июня 2024 г. 05:26
Госдеп раскритиковал Индию в вопросе свободы вероисповедания

Администрация Соединенных Штатов раскритиковала власти Индии за ситуацию со свободой вероисповедания в стране.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире.

"В Индии мы наблюдаем тревожный рост антиконфессиональных законов, ненавистнических высказываний, разрушения домов и мест поклонения членов религиозных меньшинств", - сказал Блинкен.

Выступавший вместе с ним посол Госдепартамента по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Рашад Хусейн осудил усилия индийской полиции. В Индии "христианские общины сообщили, что местная полиция помогала толпам, которые срывали богослужения из-за обвинений в обращении в свою веру, или стояла в стороне, когда толпы нападали на них, а затем арестовывали жертв по обвинению в обращении в свою веру", сказал он.

Примечательно, что США в последнее время довольно редко выступают с критикой в адрес Индии.

При этом госсекретарь отметил, что в Соединенных Штатах "резко возросло число преступлений на почве ненависти как к мусульманам, так и к евреям" в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Блинкен также подчеркнул, что в девяти других европейских странах "фактически запрещены некоторые виды религиозной одежды в общественных местах", но не назвал эти государства.

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