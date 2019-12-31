 Наверх

Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

​Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, посла из страны тоже не эвакуировали.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

“Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство”, - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!