Госдеп прокомментировал решение Ирака о прекращении иностранного военного присутствия

Власти США разочарованы тем, что Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за отказ от иностранного военного присутствия в стране.

Как передает Report, oб этом глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила корреспонденту ТАСС.

"США разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей. В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней (принятой в воскресенье) резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия (сил) международной коалиции по борьбе с ИГ”, - сказала она.