Госдеп прокомментировал проведенные в Молдове выборы

«Соединенные Штаты считают состоявшиеся в Молдове парламентские выборы демократическими, и Вашингтон настроен на укрепление партнерства с Кишиневом».

«Соединенные Штаты считают состоявшиеся в Молдове парламентские выборы демократическими, и Вашингтон настроен на укрепление партнерства с Кишиневом».

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты поздравляют народ Молдовы с их досрочными парламентскими выборами. Мы разделяем предварительные выводы ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека), которые считают, что выборы были хорошо организованными, состязательными, что на них в основном обеспечивались фундаментальные свободы", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, американская администрация призывает "власти Молдовы ответить на обеспокоенность, выраженную в докладе БДИПЧ, в том числе в целях усиления беспристрастности центральной избирательной комиссии и обеспечения эффективного надзора над финансированием избирательных кампаний, совершенствования правового режима по урегулированию избирательных споров".

"Мы привержены укреплению партнерства с Молдовой на основе общих демократических ценностей. Мы с нетерпением ждем работы с новым правительством (в Кишиневе) в целях расширения двусторонних отношений и нашего сотрудничества", - заверил Прайс.