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Госдеп призвал граждан США покинуть Украину

Госдеп призвал граждан США покинуть Украину Гражданин США недавно скончался в Украине. Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страну.
Другие страны
27 августа 2022 г. 04:19
Госдеп призвал граждан США покинуть Украину

Гражданин США недавно скончался в Украине. Госдеп призвал американцев немедленно покинуть страну.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам представителя Госдепа, власти поддерживают связь с семьей гражданина США, который умер в Украине.

"США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и угрозы со стороны российских спецслужб. Граждане США в Украине должны немедленно покинуть страну, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой доступный в частном порядке вариант наземного транспорта", - сказал представитель Госдепа.

Напомним, по данным Newsweek, погибший американец являлся добровольцем.

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