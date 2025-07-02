Госдеп: Приоритетом Трампа остается завершение российско-украинского конфликта

Долгосрочное урегулирование российско-украинского конфликта, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа.

Долгосрочное урегулирование российско-украинского конфликта, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.