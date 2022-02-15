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Госдеп приказал уничтожить компьютеры в посольстве США в Киеве

Госдеп приказал уничтожить компьютеры в посольстве США в Киеве Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 06:13
Госдеп приказал уничтожить компьютеры в посольстве США в Киеве

Госдеп приказал уничтожить все компьютеры в посольстве США в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Утверждается, что ведомство распорядилось уничтожить сетевое оборудование, компьютерные рабочие станции, вывести из строя телефонную систему. Издание отмечает, что дипмиссия в Киеве теперь непригодна для использования в качестве дипломатического объекта.

Издание напомнило, что США закрывают свое посольство в столице Украины и переводят дипмиссию во Львов, недалеко от польской границы, поскольку союзники США предупреждают о "неизбежном нападении" российских войск на Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал это решение временным шагом для защиты сотрудников посольства.

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