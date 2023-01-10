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Госдеп пригрозил Китаю

Госдеп пригрозил Китаю Администрация США внимательно следит за возможностью оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, Вашингтон утверждает, что Пекин понесет издержки в этом случае.
Другие страны
10 января 2023 г. 03:19
Госдеп пригрозил Китаю

Администрация США внимательно следит за возможностью оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, Вашингтон утверждает, что Пекин понесет издержки в этом случае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности", - сказал он. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон "ясно дал понять" властям Китая, в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре, "какова будет цена", если Пекин "решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставить помощь в сфере безопасности", которая будет использована против Украины.

На вопрос, оказывает ли, по мнению властей США, Китай в настоящее время содействие в сфере безопасности России, Прайс ответил: "Не могу представить новых оценок относительно этого". Он также вновь отметил, что США примут меры против Китая, если зафиксируют указанное содействие.

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