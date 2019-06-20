Госдеп пригрозил Эр-Рияду из-за дела Хашукджи

В Госдепе заявили, что США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии из-за дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Саудовские власти должны выяснить все факты и призвать всех причастных к ответственности”, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Госдеп изучает новый доклад ООН по делу журналиста.В Госдепе подчеркнули, что новые факты по делу Хашукджи могут привести к расширению мер против Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что появились доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи.