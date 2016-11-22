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    Госдеп CША предупредил граждан о возможных терактах в Европе

    Ведомство обратило внимание на особый риск во время праздников

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил в понедельник о повышенном риске террористических атак на всей территории Европы.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении.

    "Госдепартамент предупреждает американских граждан о повышенном риске террористических атак на территории Европы, особенно во время праздников, - отмечается в сообщении. - Согласно достоверной информации, ИГИЛ, "Аль-Каида", а также их филиалы продолжают планировать теракты в Европе".

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