Госдеп предупредил американцев об угрозе терактов в Польше и Франции

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил американцев, собирающихся в Европу, о возможных терактах в Польше и Франции, передает Report со ссылкой на NBC.

В частности, речь идет о возможности нападения боевиков во время католического Всемирного дня молодежи, который должен пройти в Польше в конце июля, и о чемпионате Европы по футболу, который начнется во Франции 10 июня.

В ведомстве также отметили, что туристы могут стать желанными целями для боевиков.

Ранее СМИ сообщали, что террористы группировки "Исламское государство" готовят теракты перед матчем Евро-2016 между Англией и Россией.