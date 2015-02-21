Госдеп: предстоящие переговоры Кубы и США - "ключевой шаг" в восстановлении отношений

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Администрация президента США Барака Обамы возлагает большие надежды на предстоящие 27 февраля американо-кубинские переговоры. Об этом сообщил в минувшую пятницу госдепартамент, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам дипломатов, в администрации Обамы полагают, что "эти переговоры продолжат диалог, начатый сторонами 22 января в Гаване, и станут ключевым шагом в реализации нового направления в американо-кубинских отношениях, объявленного президентом 17 декабря 2014 года".

Американскую делегацию возглавит помощник госсекретаря США по вопросам Западного полушария Роберта Джейкобсон, кубинскую - директор департамента США в МИД островного государства Хосефина Видаль. "Переговоры пройдут в госдепартаменте в Вашингтоне. Основное внимание будет уделено вопросам, связанным с возобновлением работы посольств, в том числе и функций дипломатов", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что "восстановление дипотношений и открытие посольств отвечают интересам обоих государств".

"Американское посольство в Гаване позволит США более эффективно отстаивать свои интересы и ценности, а также повысить уровень взаимодействия с кубинским народом. Восстановления дипломатических отношений требует согласия правительств Кубы и Соединенных Штатов", - заключили в ведомстве.