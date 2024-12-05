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Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса

Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса Власти США предупреждают Румынию, что ее отказ от прозападного курса может привести к ослаблению связей с Вашингтоном в сфере безопасности и сокращению американских инвестиций.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 06:44
Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса

Власти США предупреждают Румынию, что ее отказ от прозападного курса может привести к ослаблению связей с Вашингтоном в сфере безопасности и сокращению американских инвестиций.

Как передает Report, это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованного на сайте Госдепа.

"Мы внимательно следим за выборами в Румынии. Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс", - заверил Миллер.

Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен сообщением Верховного совета обороны Румынии "о причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве" против нарушения целостности электоральных процессов в Румынии". Представитель Госдепа полагает, что в связи с этим должно быть проведено расследование.

"США ценят вклад Румынии в качестве сильного союзника по НАТО и партнера в Евросоюзе. Достигнутый с таким трудом прогресс Румынии по закреплению в трансатлантическом сообществе не может быть обращен вспять иностранными игроками, пытающимися изменить внешнюю политику Румынии, отдалив ее от западных союзов, - отмечается в документе. - Любые такие изменения повлекут за собой серьезные негативные последствия для сотрудничества США и Румынии в сфере безопасности, а решение ограничить иностранные инвестиции станет препятствием для продолжения компаниями США инвестиций в Румынию".

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