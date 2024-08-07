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Госдеп пообещал Израилю защиту в случае нападения

Госдеп пообещал Израилю защиту в случае нападения США будут защищать Израиль в случае нападения на него, при этом Вашингтон предпринимает шаги по снижению напряженности в регионе.
Другие страны
7 августа 2024 г. 02:48
Госдеп пообещал Израилю защиту в случае нападения

США будут защищать Израиль в случае нападения на него, при этом Вашингтон предпринимает шаги по снижению напряженности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, с таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации", - сказал он.

Дипломат добавил, что США примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. "Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу", - отметил он.

Миллер также обратился к правительству Ирака с призывом обеспечить безопасность и привлечь к ответственности людей, участвующих в атаках радикальной ливанской организации "Хезболлах".

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