Госдеп подтвердил выделение Румынии $920 млн

Соединенные Штаты в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам предоставили Румынии кредит на сумму $920 млн для модернизации ее вооруженных сил.

Соединенные Штаты в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам предоставили Румынии кредит на сумму $920 млн для модернизации ее вооруженных сил.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Румыния - ценный партнер и союзник США по НАТО, и это значительное кредитное соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Румыния проводит масштабную программу модернизации вооруженных сил, в том числе осуществляя закупки американского военного оборудования, в частности танков Abrams, и совместное производство боеприпасов", - отмечается в документе.

Соответствующее соглашение ранее подписали в Бухаресте министр финансов Румынии Марчел Болош и директор Управления по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency) Министерства обороны США Майкл Миллер.