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Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США

Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США Госдепартамент подтвердил скорое прибытие в Нигер нового американского посла Кэтлин Фитцгиббон. Как заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател, это не означает смену позиции Вашингтона в отношении ситуации в этой африк
Другие страны
16 августа 2023 г. 23:44
Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США

Госдепартамент подтвердил скорое прибытие в Нигер нового американского посла Кэтлин Фитцгиббон. Как заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател, это не означает смену позиции Вашингтона в отношении ситуации в этой африканской стране, где группа военных отстранила от власти президента Мохамеда Базума.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады тому, что кандидатура посла Фитцгиббон получила одобрение в конце июля после годового процесса утверждения. Мы ждем с нетерпением прибытия посла Фитцгиббон в Ниамей, где она возглавит миссию в критически важное время для поддержки американского сообщества и координации усилий правительства США", - сказал Пател.

"Прибытие нашего посла не свидетельствует о смене нашей позиции. Мы продолжим выступать за дипломатическое решение, которое предусматривает соблюдение конституционного порядка в Нигере и немедленное освобождение президента Базума и его семьи", - отметил представитель Госдепа.

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