Госдеп подтвердил подготовку к встрече Блинкена с главой МИД Израиля

Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет встречу с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме на полях конференции международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет встречу с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме на полях конференции международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в субботу Госдепартамент.

Согласно графику, беседа запланирована на 20:00 (бакинское время), других подробностей не приводится. Это будет первая встреча на высоком уровне представителей двух стран с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства 13 июня.

Напомним, что Блинкен в первом телефонном разговоре с Лапидом заявил о важности улучшения палестино-израильских отношений.