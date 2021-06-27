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Госдеп подтвердил подготовку к встрече Блинкена с главой МИД Израиля

Госдеп подтвердил подготовку к встрече Блинкена с главой МИД Израиля Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет встречу с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме на полях конференции международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
Другие страны
27 июня 2021 г. 10:44

Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет встречу с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме на полях конференции международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в субботу Госдепартамент.

Согласно графику, беседа запланирована на 20:00 (бакинское время), других подробностей не приводится. Это будет первая встреча на высоком уровне представителей двух стран с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства 13 июня.

Напомним, что Блинкен в первом телефонном разговоре с Лапидом заявил о важности улучшения палестино-израильских отношений.

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