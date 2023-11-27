Госдеп подтвердил намерение Блинкена поехать на СМИД ОБСЕ в Скопье

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на этой неделе на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на этой неделе на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Что касается ОБСЕ, то госсекретарь Блинкен возглавит американскую делегацию", - сказал он.

По словам О'Брайена, шеф американской дипломатии прибудет в Северную Македонию 29 ноября сразу после завершения встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Брюсселе.