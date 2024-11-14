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Госдеп подтвердил, что США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту

Госдеп подтвердил, что США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту Администрация США выступает против авиаударов ВС Израиля по Бейруту.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 23:27
Госдеп подтвердил, что США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту

Администрация США выступает против авиаударов ВС Израиля по Бейруту.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, обеспокоен ли Вашингтон авиаударом Израиля по столице Ливана, в результате которого в среду погиб 21 человек.

"Конечно, мы обеспокоены. Вы уже неоднократно слышали от нас, что мы не хотим видеть подобные регулярные операции в Бейруте, особенно в густонаселенных районах. Это то, чему мы будем продолжать уделять особое внимание в контактах с нашими партнерами в Израиле", - ответил дипломат.

Пател вновь подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, что должно позволить мирному населению по обе стороны "голубой линии" (граница между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН - ред.) вернуться в свои дома.

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