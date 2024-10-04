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Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против "Хезболлах"

Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против "Хезболлах" Вашингтонская администрация поддерживает проведение Израилем ограниченных операций против организации "Хезболлах" на территории Ливана.
Другие страны
4 октября 2024 г. 03:06
Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против Хезболлах

Вашингтонская администрация поддерживает проведение Израилем ограниченных операций против организации "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы поддерживаем то, что они ведут военные действия, чтобы призвать к ответу террористов", - ответил он на вопрос об отношении администрации США к авиаударам Израиля по территории Ливана, а также к проведению на ней силами еврейского государства наземных операций.

"Мы хотим, чтобы в итоге было прекращение огня и дипломатическое урегулирование, но мы считаем целесообразным то, что Израиль сейчас призывает к ответу террористов и пытается провести ограниченные наступления. Сейчас, по крайней мере, это ограниченные наступления с целью оттеснить "Хезболлах" от границы", - добавил Миллер, говоря о том, добиваются ли США прекращения боевых действий в районе границы Израиля и Ливана.

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