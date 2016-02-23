Госдеп: Перемирие в Сирии касается бомбардировок Турции курдами

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Соглашение о прекращении огня в Сирии касается всех сторон, в том числе и бомбардировок Турции сирийскими курдами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

"Мы многократно говорили о том, что мы разделяем озабоченность Турции деятельностью Отрядов народной самообороны (YPG), чтобы они прекратили бомбежки", - сказал он.

Тонер также отметил, что руководство США призывает власти Турции прекратить "контрпродуктивные" авиаудары в районе государственной границы.