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Госдеп: Переговоры между КНДР и Россией насчет оружия продолжаются

Госдеп: Переговоры между КНДР и Россией насчет оружия продолжаются В США убеждены, что во время встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина стороны договаривались о передаче оружия - переговоры по этой теме продолжаются и сейчас.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 02:48
Госдеп: Переговоры между КНДР и Россией насчет оружия продолжаются

В США убеждены, что во время встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина стороны договаривались о передаче оружия - переговоры по этой теме продолжаются и сейчас.

Как передает Report, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются", - сказал Миллер.

Он добавил, что стороны могут договариваться об обмене: Россия получит оружие, а КНДР - военные технологии. По словам пресс-секретаря Госдепа, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые Россия тоже голосовала.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России", - подчеркнул Миллер.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Şimali Koreya ilə Rusiya arasında silah danışıqları davam edir

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