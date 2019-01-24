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    Госдеп отказался выводить дипломатов США из Венесуэлы

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты не признают президентства Николаса Мадуро в Венесуэле и предпримут «соответствующие действия» для привлечения к ответственности каждого, кто поставит под угрозу американских дипломатов в стране.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

    «Соединённые Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и сохранят их через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который предложил нашей миссии остаться в Венесуэле», — заявил Помпео.

    По его словам, «Вашингтон не признаёт право экс-президента Мадуро разрывать дипломатические отношения с США».

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Он дал дипломатическому корпусу США 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

    Также он обвинил США в попытке совершить госпереворот в стране.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не признаёт президентства Хуана Гуаидо.

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