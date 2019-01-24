Госдеп отказался выводить дипломатов США из Венесуэлы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты не признают президентства Николаса Мадуро в Венесуэле и предпримут «соответствующие действия» для привлечения к ответственности каждого, кто поставит под угрозу американских дипломатов в стране.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединённые Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и сохранят их через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который предложил нашей миссии остаться в Венесуэле», — заявил Помпео.

По его словам, «Вашингтон не признаёт право экс-президента Мадуро разрывать дипломатические отношения с США».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Он дал дипломатическому корпусу США 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Также он обвинил США в попытке совершить госпереворот в стране.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не признаёт президентства Хуана Гуаидо.