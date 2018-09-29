Госдеп: отказ Дамаска работать над новой конституцией приведет к жестким санкциям

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Отказ правительства Сирии от работы над проектом новой конституции страны приведет к жестким международным санкциям, которые США готовы ввести даже в обход Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу агентству Reuters спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Если режим поведет себя подобным образом, мы думаем, что мы можем поступить с ним так же, как мы поступали с Ираном до 2015 года - мы введем действительно жесткие международные санкции", - сказал он. "Даже если Совет Безопасности ООН не пропустит их [санкции], мы просто сделаем это через Европейский союз, через наших союзников в Азии, и мы позаботимся о том, чтобы жизнь для этого режима, и так находящегося на издыхании, была настолько невыносимой, насколько это возможно, и пусть Россия и Иран, которые устроили весь этот бардак, сами с ним разбираются", - добавил Джеффри.

В четверг главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании призвали в совместном заявлении ООН и офис Спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры как можно скорее созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности ООН не позднее 31 октября.